Конклав не смог избрать нового Папу с первой попытки

Епископы католической церкви не смогли с первой попытки избрать нового Папу Римского – из дымохода Сикстинской капеллы пошел черный дым.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Конклав, который собрался в среду в Ватикане, не смог прийти к соглашению по кандидатуре нового Папы во время первого раунда голосования. Черный дым из дымохода на крыше часовни означает, что голосование не дало результата.

В среду был предусмотрен только один раунд голосования, который длился в общей сложности почти четыре часа. За ним наблюдали десятки тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане.

The first sight of black smoke from the Vatican chimney.



The voting is done for today.



No Cardinal has secured the 89 votes necessary. pic.twitter.com/kmjx5yMB9O