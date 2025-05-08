Швеция выделяет $2 млн на поддержку деятельности "Радио Свобода"
Швеция направит 20 млн шведских крон (2 млн долларов) на поддержку вещателя "Радио Свобода" после приостановки его финансирования со стороны США.
Об этом шведское правительство сообщило 8 мая, пишет "Европейская правда".
В Швеции отметили, что решение о финансовой поддержке "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" является частью "дальнейшей работы по поддержке журналистов и независимых СМИ".
"Поддержка Швецией "Радио Свободная Европа" помогает журналистам продолжать сообщать независимую и фактическую информацию в местах, где свобода СМИ ограничена", – говорится в сообщении.
Правительство Швеции указало, что ранее распорядилось увеличить поддержку нескольких проектов, связанных с укреплением демократии и поддержкой журналистов в условиях ограниченной свободы.
"Радио Свободная Европа / Радио Свобода" было основано в 1950 году как противовес СМИ, подконтрольным режимам в Советском Союзе и странах Варшавского договора.
В настоящее время "Радио Свобода" еженедельно охватывает аудиторию почти 50 миллионов человек в 23 странах, в частности в России, Украине, Иране, Афганистане, Центральной Азии и на Южном Кавказе.
Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).
После этого Чехия, на территории которой расположена штаб-квартира "Радио Свобода", запустила инициативу в Евросоюзе по поддержке СМИ, к которой уже присоединились 12 государств-членов.