Поляків попередили, що уламки космічного апарата СРСР можуть впасти на території країни

Польське космічне агентство POLSA попередило, що уламки радянського космічного апарата "Космос 482", що скоро увійде в атмосферу Землі, потенційно можуть впасти на території Польщі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Агентство POLSA повідомило, що проліт "Космос 482" над територією країни очікується вранці 10 травня.

"Об’єкт може не згоріти повністю і його уламки можуть досягти поверхні Землі на території Польщі", – зазначила речниця агентства Агнєшка Гапис.

Вона додала, що польське агентство стежить за траєкторією падаючого апарата разом з фахівцями з ЄС і США, щоб якомога точніше спрогнозувати, де він увійде в амосферу.

На цей час розраховують, що він може увійти в атмосферу о 4 ранку за польським часом 10 травня, проте можлива похибка складає до 13 годин. "Космос 482" може пролетіти над Польщею двічі за день – в спершу орієнтовно о 6:40 за місцевим часом по умовній смузі між містами Єленя-Гура на південному заході і Біла-Підляська на сході, а потім приблизно о 8:11 ранку по умовній смузі між Зельоною Гурою і Любліном, та у цей час його можна буде побачити.

Радянський апарат "Космос 482" запустили у 1972 році для дослідження Венери, проте він через збій застряг на орбіті на понад пів століття і тепер неконтрольовано впаде на Землю.

Нагадаємо, у лютому 2025 року польське космічне агенство потрапило під критику після падіння на території країни уламків ракети компанії SpaceX – через те, що державні відомства не одразу отримали сповіщення від POLSA про падіння ракети. Тодішнього керівника агентства звільнили.