Поляков предупредили, что обломки космического аппарата СССР могут упасть на территории страны

Польское космическое агентство POLSA предупредило, что обломки советского космического аппарата "Космос 482", который скоро войдет в атмосферу Земли, потенциально могут упасть на территории Польши.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Агентство POLSA сообщило, что пролет "Космос 482" над территорией страны ожидается утром 10 мая.

"Объект может не сгореть полностью и его обломки могут достичь поверхности Земли на территории Польши", – отметила пресс-секретарь агентства Агнешка Гапис.

Она добавила, что польское агентство следит за траекторией падающего аппарата вместе со специалистами из ЕС и США, чтобы как можно точнее спрогнозировать, где он войдет в атмосферу.

На данный момент рассчитывают, что он может войти в атмосферу в 4 утра по польскому времени 10 мая, однако возможная погрешность составляет до 13 часов.

"Космос 482" может пролететь над Польшей дважды за день – сначала ориентировочно в 6:40 по местному времени по условной полосе между городами Еленя-Гура на юго-западе и Бяла-Подляска на востоке, а затем примерно в 8:11 утра по условной полосе между Зеленой Гурой и Люблином, и в это время его можно будет увидеть.

Советский аппарат "Космос 482" запустили в 1972 году для исследования Венеры, однако он из-за сбоя застрял на орбите на более чем полвека и теперь неконтролируемо упадет на Землю.

Напомним, в феврале 2025 года польское космическое агентство подверглось критике после падения на территории страны обломков ракеты компании SpaceX – из-за того, что государственные ведомства не сразу получили уведомление от POLSA о падении ракеты. Тогдашнего руководителя агентства уволили.