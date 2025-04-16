Литва обмежила рух на єдиних відкритих КПП на кордоні з Білоруссю
Уряд Литви 16 квітня ухвалив рішення про обмеження руху у пунктах пропуску "Шальчінінкай" і "Мядінінкай" на кордоні з Білоруссю – єдиних, які залишаються відкритими.
Про це, як пише "Європейська правда", оголосила пресслужба литовського уряду.
Відтепер на КПП "Шальчінінкай" і "Мядінінкай" заборонений проїзд мотоциклів, мопедів та велосипедів з електроприводом. Пояснили це різким збільшенням випадків спроб перетнути литовсько-білоруський кордон після того, як з березня 2024-го там заборонили рух пішоходів і велосипедистів.
"Через ці пункти перетину кордону з Білоруссю можна буде проїжджати лише на автомобілях", – уточнюють в уряді Литви.
Додатково Вільнюс залишає за собою право тимчасово обмежити пересування людей через "Шальчінінкай" і "Мядінінкай", "якщо буде встановлено, що білоруські посадові особи використовують мігрантів як зброю".
У 2023 році Литва закрила пункти "Шумскас" і "Тверячюс", а в березні 2024-го – "Лаворішкес" і "Райгардас".
Наразі на литовсько-білоруському кордоні відкриті прикордонні пункти "Шальчінінкай" і "Мядінінкай", і повністю нинішній уряд Литви їх закривати не планує.