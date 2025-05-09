Литва направляет дополнительные войска на границу с Беларусью

Литва направляет дополнительные военные силы на границу с Беларусью в ответ на рост количества нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу из соседней страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Начальник Государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас сообщил, что его ведомство договорилось с Вооруженными силами Литвы о размещении дополнительных войск вдоль границы с Беларусью, в приграничном районе Варена, начиная с четверга.

"Я не буду раскрывать (численность войск) на данный момент, это не является публичной информацией, но литовские войска помогут нам в обеспечении безопасности на участках нескольких пограничных пунктов", – сказал Любаевас телеканалу TV3 News.

VSAT сообщила в четверг утром, что литовские пограничники за последние 24 часа отправили обратно 48 человек, которые пытались нелегально пересечь границу.

Сообщалось, что на днях группа мигрантов забросала литовских пограничников камнями и палками.

В 2023 году Литва закрыла пункты "Шумскас" и "Тверячюс" на границе с Беларусью, а в марте 2024-го – „Лаворишкес" и "Райгардас".

16 апреля правительство Литвы приняло решение об ограничении движения в пунктах пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Беларусью – единственных, которые оставались открытыми.