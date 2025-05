Дистанцирование США сыграло положительную роль в создании трибунала для Путина

Несмотря на то, что США после инаугурации Дональда Трампа вышли из процесса создания Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ это сыграло положительную роль, поскольку подтолкнуло другие государства к активным действиям.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Автор напоминает, что в марте 2025 года, через два месяца после инаугурации Дональда Трампа, США решили вообще выйти из процесса и остановили свое участие в работе Core Group, то есть группы государств, которые вели переговоры о трибунале.

Впрочем, многочисленные источники "Европейской правды" в европейских структурах, столицах и со стороны Украины подтверждают, что выход США не был деструктивным. Они просто перестали ездить на заседания, не выдвигая никаких требований о ненаказании Путина или чего-то подобного.

По данным "ЕП", именно конструктивная роль США в начале 2025 года позволила достичь компромисса о том, как расследовать преступления "тройки".

Таким образом, теперь предусмотрено, что рассмотрение судьями должно приостанавливаться для "Sitting Head of State, Head of Government, and Minister of Foreign Affairs", то есть для главы государства, правительства и главы МИД на время пребывания в должности. Это – так называемая "тройка", имеющая особую дипломатическую защиту. Но в уставе трибунала не будет упоминания термина "персональные иммунитеты". Зато есть фраза "функциональные иммунитеты не применяются". Это означает, что чиновники, причастные к планированию и обеспечению агрессии, не могут прикрыться тем, что они по должности выполняли государственные функции.

При предыдущей администрации, как отмечается, прогресса в этом вопросе не хватало.

Стоит отметить, что проблемы были связаны не только с позицией США. Германия, Франция, Великобритания традиционно выступали в роли тех, кто затягивал и усложнял договоренности, в том числе по иммунитетам.

Но в конце концов те, кто выступал за Украину, смогли убедить других.

"И здесь США, которые решили дистанцироваться от трибунала, снова сыграли положительную роль. Даже против воли. Потому что для остальных участников стало понятно, что надо действовать уже сейчас – или никогда. Пока США не перешли от игнорирования к противодействию", – отмечается в статье.

Впрочем, в Евросоюзе считают, что и у Трампа еще могут передумать. "Сейчас США – не часть Core Group, они вышли из процесса, но я верю, что они вернутся", – заявила во Львове Кая Каллас.

