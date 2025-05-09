Німецька прокуратура хоче позбавити імунітету ультраправого депутата за підозрою в корупції

Прокуратура Німеччини ініціювала позбавлення політика з ультраправої "Альтернативи для Німеччини" депутатської недоторканності після початку розслідування звинувачень у хабарництві та відмиванні грошей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Прокуратура східного міста Дрезден підтвердила, що проти німецького депутата було розпочато розслідування за звинуваченнями у хабарництві, коли він був членом Європейського парламенту, а також у відмиванні грошей у зв'язку з китайськими платежами.

Прокуратура не назвала ім'я підозрюваного.

За даними газети Sueddeutsche Zeitung, розслідування зосереджене на Максиміліані Кра, одному з нової когорти політиків "Альтернативи для Німеччини", які увійшли до німецького парламенту після лютневих федеральних виборів.

Минулого місяця німецька влада заарештувала колишнього помічника Кра за підозрою в тому, що він використовував своє становище для збору інформації для китайської розвідки і шпигунства за китайськими дисидентами.

Чоловік, ідентифікований як Дзян Г., отримав понад 500 документів для передачі до Китаю, в тому числі деякі з них були класифіковані Європейським парламентом як особливо секретні, йдеться в заяві федеральної прокуратури.

Кра не коментував публічно цю справу з моменту арешту свого колишнього помічника. Два роки тому, будучи членом Європейського парламенту, він відкинув звинувачення, що з'явилися тоді, що його помічник лобіював інтереси Китаю, як наклеп на нього самого.

На момент арешту у квітні 2024 року Дзян Г. був помічником Максиміліана Кра – головного кандидата "Альтернативи для Німеччини" на виборах до Європарламенту. Після цього його відсторонили від роботи в Європарламенті.

Кра зняли з виборів до Європарламенту за суперечливе твердження про нацистів, але на початку 2025 року політик отримав місце в Бундестазі внаслідок дострокових парламентських виборів у Німеччині.