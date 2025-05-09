Немецкая прокуратура хочет лишить иммунитета ультраправого депутата по подозрению в коррупции

Прокуратура Германии инициировала лишение политика из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" депутатской неприкосновенности после начала расследования обвинений во взяточничестве и отмывании денег.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Прокуратура восточного города Дрезден подтвердила, что против немецкого депутата было начато расследование по обвинению во взяточничестве, когда он был членом Европейского парламента, а также в отмывании денег в связи с китайскими платежами.

Прокуратура не назвала имя подозреваемого.

По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, расследование сосредоточено на Максимилиане Кра, одном из новой когорты политиков "Альтернативы для Германии", которые вошли в немецкий парламент после февральских федеральных выборов.

В прошлом месяце немецкие власти арестовали бывшего помощника Кра по подозрению в том, что он использовал свое положение для сбора информации для китайской разведки и шпионажа за китайскими диссидентами.

Мужчина, идентифицированный как Дзян Г., получил более 500 документов для передачи в Китай, в том числе некоторые из них были классифицированы Европейским парламентом как особо секретные, говорится в заявлении федеральной прокуратуры.

Кра не комментировал публично это дело с момента ареста своего бывшего помощника. Два года назад, будучи членом Европейского парламента, он отверг появившиеся тогда обвинения, что его помощник лоббировал интересы Китая, как клевету на него самого.

На момент ареста в апреле 2024 года Дзян Г. был помощником Максимилиана Кра – главного кандидата "Альтернативы для Германии" на выборах в Европарламент. После этого его отстранили от работы в Европарламенте.

Кра сняли с выборов в Европарламент за противоречивое утверждение о нацистах, но в начале 2025 года политик получил место в Бундестаге в результате досрочных парламентских выборов в Германии.