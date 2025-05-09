Немецкого депутата критикуют за встречу с доверенными лицами Путина в Баку

Немецкие законодатели требуют объяснений от члена парламентского комитета по контролю за спецслужбами от Социал-демократической партии Ральфа Штегнера, который участвовал в закрытой встрече с близкими соратниками Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Штегнер 13 апреля принял участие во встрече в Баку с бывшим премьер-министром России и председателем наблюдательного совета "Газпрома" Виктором Субковым, а также главой "Совета по правам человека России" Валерием Фадеевым, который находится под санкциями ЕС.

Кроме депутата, с немецкой стороны присутствовал бывший глава аппарата Ангелы Меркель Рональд Пофала и два экс-министра немецких земель.

Все они подтвердили Reuters факт встречи с представителями России в Баку, заявив, что "диалог даже в сложные времена растущей напряженности является основным принципом надлежащей внешней политики".

В то же время время встречи, которое совпадает с усилением российского давления на Украину и гибридными действиями Москвы против Европы, вызвало критику Штегнера со стороны коллег.

Они указали, что Штегнер как член комитета Бундестага по контролю над спецслужбами имеет доступ к конфиденциальной информации о деятельности ведомств, привлеченных к сбору разведданных о России и войне.

Член того же комитета от консервативного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что Штегнер должен дать объяснения по поводу встречи в Баку.

А европейская депутат от Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн вообще призвала не назначать социал-демократа в комитет на новый срок.

Ранее стало известно, что прокуратура Германии инициировала лишение политика из ультраправой "Альтернативы для Германии" депутатской неприкосновенности после начала расследования обвинений во взяточничестве и отмывании денег.