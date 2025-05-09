Ермак, Умеров, Рубио и Келлог обсудили перспективы прекращения огня в Украине

Высокопоставленные чиновники Украины и Соединенных Штатов 9 мая провели телефонный разговор, посвященный мирному урегулированию российско-украинской войны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Украинскую сторону на переговорах представляли глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров, американскую – госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Кит Келлог.

"Это был первый звонок Марко Рубио после назначения исполняющим обязанности советника по вопросам национальной безопасности Президента Соединенных Штатов", – подчеркнули в Офисе президента.

Там добавили, что главной темой разговора был вопрос прекращения огня и перспектив мирного урегулирования.

"Стороны также положительно оценили ратификацию Верховной Радой Украины соглашения об экономическом партнерстве между двумя государствами и согласились, что этот исторический документ открывает новые возможности для украинско-американского сотрудничества", – говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп после разговора с президентом Украины 8 мая заявил, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневного безусловного перемирия.

Между тем, по информации СМИ, США и европейские союзники завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня, отказ России от которого может обернуться новыми санкциями.