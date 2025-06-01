В Британию за сутки прибыли почти 1200 мигрантов – это один из рекордов

В течение субботы в Великобританию через пролив Ла-Манш прибыли 1194 мигранта, что стало четвертым по количеству показателем за все время наблюдений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По данным британских властей, в течение субботы в Британию на малых лодках прибыли 1194 мигранта – это самое большое количество прибывших за один день с начала года.

Всего же за 2025 год в Британии зафиксировали 14 811 мигрантов, что больше, чем даже за первое полугодие 2024-го.

Британские СМИ ранее распространили кадры того, как французская полиция наблюдала за отправкой людей на малых лодках со своего берега и сопровождала их.

Комментируя это, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что страна "потеряла контроль над своими границами, а предыдущее правительство оставило систему предоставления убежища в хаосе и рекордно высокий уровень иммиграции".

Он также заявил, что Лондон требует от Парижа принять дополнительные меры для противодействия нелегальной миграции в Великобританию и "впервые за много лет мы достигли необходимого уровня сотрудничества".

Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий острова Великобритании от континентальной Европы, в последние годы существенно возросла и устанавливает рекорды.

Мигранты, которые таким образом стремятся попасть в Великобританию, часто гибнут, воспользовавшись услугами контрабандистов и пытаясь преодолеть пролив на малых лодках.