Axios: Україна не попереджала США про масовану атаку на російські аеродроми

Виправлено 19:12. У початковій версії новини вказувалось, що "Україна попередила США" про удари в Росії. Саме таким було формулювання в оригінальному матеріалі Axios (скриншот наводиться нижче).

Після публікації Axios повністю змінив цей абзац. У звʼязку з цим були змінені заголовок і перші три абзаци новини цієї новини, а також доданий четвертий абзац.

Про операцію Служби безпеки України зі знищення десятків російських літаків Сполучені Штати не були проінформовані заздалегідь.

Про це порталу Axios сказав український посадовець на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника Axios, Україна заздалегідь не повідомляла адміністрацію Дональда Трампа про атаку на російські аеродроми.

Це ж підтвердили джерела CBS News в адміністрації президента США, а телеканал додав, що Білий дім відмовився від офіційних коментарів.

У Росії удень 1 червня відбулась серія ударів по російській авіації щонайменше на чотирьох аеродромах.

За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.

Співрозмовник УП в СБУ також розповів, що спецоперацію "Павутина" готували понад півтора року.

У її межах спецслужба спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки, в яких заховали дрони.

"У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли уражати російські бомбардувальники", – сказало джерело "Української правди".

Про ураження російських літаків стало відомо напередодні переговорів делегацій Росії та України у Стамбулі 2 червня.