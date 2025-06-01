Axios: Украина не предупреждала США о массированной атаке на российские аэродромы

Исправлено в 19:12. В первоначальной версии новости указывалось, что "Украина предупредила США" об ударах по России. Именно так была сформулирована оригинальная статья Axios (скриншот приводится ниже).

После публикации Axios полностью изменил этот абзац. В связи с этим были изменены заголовок и первые три абзаца новости, а также добавлен четвертый абзац.

О операции Службы безопасности Украины по уничтожению десятков российских самолетов Соединенные Штаты не были проинформированы заранее.

Об этом порталу Axios сказал украинский чиновник на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника Axios, Украина заранее не сообщала администрацию Дональда Трампа об атаке на российские аэродромы.

Это же подтвердили источники CBS News в администрации президента США, а телеканал добавил, что Белый дом отказался от официальных комментариев.

По информации источников "Украинской правды", речь идет о спецоперации СБУ, в результате которой были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Собеседник УП в СБУ также рассказал, что спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет.

В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.

"В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики", – сказал источник "Украинской правды".

Об уничтожении российских самолетов стало известно накануне переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле 2 июня.