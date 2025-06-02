Президент Чехії не підтримує відставки уряду після скандалу з біткоїнами

Чеський президент Петр Павел вважає, що відставка уряду після скандалу, повʼязаного з продажем біткоїнів сумнівного походження, не пішла б на користь державі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Під час спілкування з журналістами на саміті "Бухарестської девʼятки" у Вільнюсі в понеділок Павел висловив сумнів у доцільності відставки уряду в нинішній час.

"Я не знаю, чи має сенс за чотири місяці до виборів вживати таких радикальних заходів, які дестабілізують усю внутрішньополітичну ситуацію", – пояснив він.

Президент Чехії закликав до розслідування ситуації з біткоїнами, але підкреслив, що якщо "через це, саме перед виборами, в ситуації, в якій ми перебуваємо, має піти весь уряд – то я думаю, що це не піде на користь країні".

Нагадаємо, скандал у Міністерстві юстиції Чехії спалахнув у звʼязку з продажем за майже мільярд чеських крон біткоїнів, які, як зʼясувалося, відомство отримало від засудженого за торгівлю наркотиками Томаша Їржиковського.

Після цього міністр юстиції Чехії Павел Блажек подав заяву про відставку, хоча й не визнав провини в ситуації – наголошуючи, що суди не довели кримінального походження криптовалюти.

Чеська опозиція, якій пророкують перемогу на виборах до парламенту восени 2025 року, вимагає дострокової відставки всього уряду.