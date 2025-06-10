В Чехии назначили нового министра юстиции на фоне скандала с биткоинами

Президент Чехии Петр Павел во вторник, 10 июня, привел к присяге нового министра юстиции Эву Декруа.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Декруа сменила на этом посту Павела Блажека, который подал в отставку в связи с продажей почти за миллиард чешских крон биткоинов, которые, как выяснилось, его ведомство получило от осужденного за торговлю наркотиками Томаша Иржиковского.

Новая глава чешского Минюста заявила, что поручит провести независимое расследование деятельности ведомства в этом деле.

В свою очередь Павел отметил, что "на кону стоит доверие общественности к институтам и государству".

Сейчас делом с продажей биткоинов занимается подразделение чешской полиции, занимающееся организованной преступностью.

После скандала чешская оппозиция, которой пророчат победу на выборах в парламент осенью 2025 года, потребовала досрочной отставки всего правительства.

В свою очередь президент Петр Павел заявил, что отставка правительства не пошла бы на пользу государству.

Детали в статье: Благотворительность или взятка? Падет ли проукраинское правительство Чехии из-за биткоин-скандала.