Президент Румынии рассказал в Молдове о "душевных" отношениях между странами

Президент Румынии Никушор Дан, который находится с визитом в Молдове, рассказал, что обе страны связывают "особые, душевные" отношения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дан заявил на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, его цитирует TV8.

Как отметил румынский президент, его присутствие в Кишиневе является "гарантией" того, что поддержка Молдовы со стороны Румынии будет продолжаться.

Он заверил, что Румыния будет продолжать поддерживать Молдову и укреплять двусторонние отношения в области энергетики, бизнеса и инфраструктуры.

Также Дан пригласил Майю Санду в Бухарест. Она, в свою очередь, поздравила Никушора Дана "от всего сердца с победой на президентских выборах".

"Я рада, что во главе Румынии у нас есть надежный партнер, человек, который уважает Республику Молдова и является нашим другом. Сегодня мы здесь, потому что наши граждане собрали голос за голосом, математически, силу и победили перед лицом огромной опасности", – заявила Санду.

Относительно парламентских выборов в Молдове, которые состоятся осенью 2025 года, Никушор Дан заявил, что будет поддерживать проевропейский вектор развития Молдовы.

"Я, как президент Румынии, заинтересован в Республике Молдова, заинтересован в безопасности региона, в котором мы живем, включая безопасность Румынии, очень хочу, чтобы прозападный, проевропейский курс победил в Республике Молдова", – отметил он.

Никушор Дан официально вступил в должность президента 26 мая, а свой первый зарубежный визит совершил в Вильнюс – на саммит стран "Бухарестской девятки" и Северной Европы.

Румыния, как известно, является одним из крупнейших сторонников вступления Молдовы в Евросоюз.