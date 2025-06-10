Шмигаль про пропозицію ЄС щодо санкцій: зупинити РФ може лише жорсткий тиск

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на представлену Єврокомісією пропозицію щодо 18-го пакета санкцій проти Росії.

Про це Шмигаль написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Пропозицію презентувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 червня у Брюсселі.

За її словами, 18-й пакет санкцій буде стосуватися переважно російських банків та російського енергетичного сектору. Також вона додала, що ЄС планує розширити експортні заборони та контроль і посилити заходи з протидії обходу санкцій.

Коментуючи пропозицію, Шмигаль зазначив: "Зупинити Росію може тільки жорсткий тиск та єдність всього світу".

Єврокомісія також пропонує знизити верхню межу ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Нагадаємо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України, а також персональні санкції за гібридну дестабілізаційну діяльність РФ проти країн ЄС і партнерів.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав 17-й пакет занадто слабким та закликав передбачити жорсткіші заходи у наступному.