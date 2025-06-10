Киев доволен, что ЕС учел его предложения для новых санкций против РФ

Министр экономики Украины Юлия Свириденко приветствовала предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций против РФ и выразила удовлетворение тем фактом, что в ЕС учли некоторые идеи украинской стороны.

Об этом украинский министр написала в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Свириденко, новый санкционный пакет ЕС – это "важный шаг в направлении подрыва финансовых и логистических основ военной машины Москвы".

"Мы приветствуем предложение Европейской комиссии по 18-му пакету санкций против России. Приятно видеть, что некоторые из наших предложений были учтены", – добавила она.

По словам Свириденко, наиболее влиятельные элементы этого пакета – меры против банковского сектора России, ограничение цен на нефть и ограничения по "теневому флоту" – "наносят удар по основным источникам финансирования и сокрытия агрессии Кремля".

"Мы благодарны ЕС за неизменную решимость. Но принятие санкций должно быть быстрым. Каждая задержка дает России возможность адаптироваться, перестроиться и продолжить войну против Украины и угрозы европейской безопасности. Мы призываем все государства-члены без колебаний одобрить этот пакет санкций", – резюмировала она.

Предложение представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 июня в Брюсселе.

По ее словам, 18-й пакет санкций будет касаться преимущественно российских банков и российского энергетического сектора. Также она добавила, что ЕС планирует расширить экспортные запреты и контроль и усилить меры по противодействию обхода санкций.

Еврокомиссия также предлагает снизить верхний предел цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Комментируя санкционное предложение, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что "остановить Россию может только жесткое давление и единство всего мира".