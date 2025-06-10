Зеленський висловив співчуття у звʼязку зі смертельною стріляниною в Австрії

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття австрійському народу у звʼязку зі стріляниною в місті Грац, у результаті якої загинули щонайменше 10 людей.

Про це глава держави написав на Х, повідомляє "Європейська правда"

Зеленський заявив, що Україна "глибоко сумує через трагічну стрілянину в школі міста Грац, що забрала багато невинних життів".

"Школи ніколи не мають ставати місцем насильства. Співчуваємо жертвам, їхнім родинам та австрійському народові. Бажаємо швидкого одужання всім пораненим", – написав він.

Зеленський додав, що Україна "поділяє біль дружньої Австрії в цю скорботну хвилину".

Нагадаємо, стрілянина сталась уранці 10 червня в навчальному закладі на вулиці Драєршюценгассе міста Грац, що на південному сході Австрії.

Згідно з останніми офіційними даними, внаслідок стрілянини в місті Грац загинули 10 людей – окрім нападника, це шестеро дівчат і троє хлопців, ще 12 людей зазнали поранень.

Нападником, за попередніми даними, був 21-річний хлопець, який після стрілянини скоїв самогубство.

В Австрії оголосили триденну жалобу у звʼязку зі стріляниною.