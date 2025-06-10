Зеленский выразил соболезнования в связи со смертельной стрельбой в Австрии

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования австрийскому народу в связи со стрельбой в городе Грац, в результате которой погибли по меньшей мере 10 человек.

Об этом глава государства написал на Х, сообщает "Европейская правда"

Зеленский заявил, что Украина "глубоко скорбит из-за трагической стрельбы в школе города Грац, которая унесла много невинных жизней".

"Школы никогда не должны становиться местом насилия. Сочувствуем жертвам, их семьям и австрийскому народу. Желаем скорейшего выздоровления всем раненым", – написал он.

Зеленский добавил, что Украина "разделяет боль дружественной Австрии в эту скорбную минуту".

Напомним, стрельба произошла утром 10 июня в учебном заведении на улице Драершюценгассе города Грац, что на юго-востоке Австрии.

По последним официальным данным, в результате стрельбы в городе Грац погибли 10 человек – кроме нападавшего, это шесть девочек и трое мальчиков, еще 12 человек получили ранения.

Нападавшим, по предварительным данным, был 21-летний парень, который после стрельбы совершил самоубийство.

В Австрии объявили трехдневный траур в связи со стрельбой.