Фицо показал, как хочет изменить конституцию для защиты "национальной идентичности"

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо формально предложил изменения в Конституцию страны для защиты "национальной идентичности", которые потенциально противоречат праву Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.

Поправка к основному закону Словакии, формально предложенная правительством, предусматривает закрепление существования только двух статей – мужской и женской, а также ужесточит правила усыновления.

Кроме того, школьные программы должны соответствовать конституции, в частности ее культурным и этическим позициям.

"Словацкая Республика сохраняет суверенитет прежде всего в вопросах национальной идентичности", – говорится в поправках словацкого правительства, в частности по культурным и этическим вопросам.

В отчете, сопровождающем правительственный законопроект, отмечается, что он полностью соответствует законодательству ЕС, но оппозиция и инициативная группа словацких юристов предупредили, что поправки могут иметь далеко идущие последствия.

"Предложенная поправка противоречит обязательствам, вытекающим из законодательства Европейского Союза и международного права, и создает правовую основу для отклонения от ценностей Европейского Союза и Совета Европы", – заявили юристы.

Хотя коалиция Роберта Фицо имеет незначительное большинство, поддержка поправки со стороны оппозиционных христианских демократов означает, что она может набрать минимально необходимые 90 голосов из 150 в парламенте.

Нынешнее словацкое правительство, как известно, занимает все более антилиберальную позицию в вопросах прав человека и деятельности оппозиции.

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