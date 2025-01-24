На Мальті випустили під заставу бізнесмена, обвинуваченого у вбивстві журналістки

Мальтійський суд у п'ятницю відпустив під заставу відомого бізнесмена, якого звинувачують у співучасті у вбивстві антикорупційної журналістки Дафне Каруани Галіції у 2017 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Йорген Фенек, який перебуває під арештом з листопада 2019 року, обійняв членів своєї сім'ї після рішення судді. Досудове слідство у його справі триває вже кілька років, але дата судового засідання ще не призначена. Він заперечує всі звинувачення.

Одна з сестер Каруани Галіції була присутня в суді під час оголошення рішення.

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Суд зобов'язав Фенека не наближатися до узбережжя або аеропорту Мальти ближче ніж на 50 метрів, а також здати свій паспорт і документи, що посвідчують особу.

Для нагляду за ним було призначено офіцера пробації. Його тітка, яка є його поручителем, зобов'язана внести на депозит суду кілька сотень тисяч євро.

Фенека також зобов'язали не спілкуватися зі свідками обвинувачення.

Кілька попередніх клопотань про звільнення під заставу Фенека були відхилені, оскільки прокурори заявили, що побоюються, що він може втекти або сфальсифікувати докази.

Адвокати наполягали на тому, що Фенек відповідає всім умовам звільнення під заставу, передбаченим законом, і що їхній підзахисний провів п'ять років за ґратами, вважаючись невинним за презумпцією невинуватості і ніколи не створюючи жодних проблем у в'язниці.

Троє чоловіків відбувають тривалі терміни ув'язнення за планування і виконання вбивства. Дафне Каруана Галіція 16 жовтня 2017 року загинула миттєво, коли бомба, закладена в її автомобілі, вибухнула, коли вона від'їжджала від дому.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.