Резонансное убийство журналистки на Мальте: двум фигурантам присудили пожизненное заключение

Джейми Веллу и Роберта Агиуса, признанных виновными в соучастии в убийстве мальтийской журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции в 2017 году, приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Malta.

Агиуса и Веллу на прошлой неделе присяжные признали виновными в предоставлении автомобиля со взрывчаткой, в результате взрыва которого в октябре 2017 года погибла Каруана Галиция.

В отдельном деле Велла вместе с Адрианом Агиусом и Джорджем Деджорджио признали виновными в убийстве адвоката Кармела Чиркопа, которого в октябре 2015 года застрелили возле его дома.

В своем выступлении судья отметила, что присяжные вынесли "суровый приговор" и что оба убийства были умышленными. Она также отметила, что суд принял во внимание влияние, которое оба убийства оказали на общество.

Деджорджио уже отбывает 40-летний срок заключения после того, как вместе с братом Альфредом признал вину в убийстве Каруаны Галиции и был приговорен в 2022 году.

Третий соучастник, Винсент Мускат, признал вину в 2021 году и получил 15 лет тюремного заключения. А ведущий мальтийский бизнесмен Йорген Фенек, которого также подозревают в соучастии в убийстве журналистки, был освобожден под залог и ожидает суда.

Журналистка Дафне-Каруана Галиция, которой было 53 года, была известна своими расследованиями коррупции в политических и бизнес-кругах Мальты. Ее убийство всколыхнуло Европу и вызвало массовые протесты на Мальте.

Галиция разоблачала деятельность людей из окружения тогдашнего премьер-министра Джозефа Муската, которых подозревали в владении оффшорными компаниями, упомянутыми в расследовании Panama Papers. Она также критиковала оппозицию. На момент смерти против нее было подано более 40 исков о клевете.