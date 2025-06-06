На Мальті двох чоловіків визнали винними у співучасті в резонансному убивстві журналістки

Присяжні суду Мальти визнали Джеймі Веллу та Роберта Агіуса винними у співучасті у вбивстві журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції у 2017 році.

Про це, як пише "Європейська правда", проінформувало агентство AP.

Рішення було ухвалене після шеститижневого судового процесу, що завершився пізно ввечері в четвер.

Веллу та Агіуса визнали винними у постачанні бомби, яка 16 жовтня 2017 року була закладена в авто Каруани Галіції. Вибух стався, коли вона їхала поблизу свого дому.

Рішення щодо призначення покарання фігурантам справи суддя ухвалить пізніше.

У заяві родини журналістки зазначено, що вирок – це крок до справедливості:

"Однак і через вісім років після жорстокого вбивства Дафне інституційні провали, які дозволили цьому статися, залишаються невиправленими", – наголосили родичі.

Раніше, у 2022 році, Джордж Деджорджіо та його брат Альфред визнали свою провину у вбивстві Каруани Галіції та були засуджені до 40 років ув’язнення кожен.

Третій співучасник, Вінсент Мускат, визнав провину у 2021 році і отримав 15 років ув’язнення.

Провідний мальтійський бізнесмен Йорген Фенек, якого також підозрюють у співучасті у вбивстві журналістки, був звільнений під заставу та очікує суду.

Журналістка Дафне-Каруана Галіція, якій було 53 роки, була відома своїми розслідуваннями корупції у політичних та бізнес-колах Мальти.

Її вбивство сколихнуло Європу та викликало масові протести на Мальті.

Галіція викривала діяльність осіб з оточення тодішнього прем’єр-міністра Джозефа Муската, яких підозрювали у володінні офшорними компаніями, згаданими в розслідуванні "Panama Papers". Вона також критикувала опозицію. На момент смерті проти неї було подано понад 40 позовів про наклеп.