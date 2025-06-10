У Франції знайшли тіла пожежників, на яких обвалилось перекриття

Тіла двох пожежників, яких розшукували у невеликому місті на північ від Парижа з вечора понеділка після обвалу палаючої будівлі, були знайдені мертвими у вівторок, 10 червня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Тіла двох пожежників-волонтерів, яких розшукували з вечора понеділка під час ліквідації пожежі в будівлі в Лані (департамент Ена), яка обвалилася, були знайдені мертвими у вівторок, 10 червня, повідомила префектура департаменту.

"Незважаючи на значну мобілізацію та активацію спеціалізованих рятувальних/розчищувальних ресурсів, двох пожежників з Ена було знайдено бездиханними під завалами", – йдеться в повідомленні префектури.

За даними префектури, двоє пожежників у віці 22 і 23 років "працювали в пожежній бригаді в званні капрала".

Двоє пожежників працювали з 8:45 вечора, гасячи "сильну пожежу в квартирі" в старій будівлі на вулиці Шателен в історичному центрі міста. Більш ніж через годину після початку операції будівля обвалилася. Двоє пожежників опинилися в "пастці", пояснив префект Ена.

Операція тривала всю ніч. Станом на ранок вівторка на місці події все ще перебували 168 пожежників з підкріпленням з департаментів Нор, Уаза, Сомма, Па-де-Кале і Валь-д'Уаза.

"Ця трагедія є жорстоким нагадуванням про повну відданість, незважаючи на щоденні ризики, пожежників, служб безпеки та надзвичайних ситуацій, служінню нашим співгромадянам", – йдеться в пресрелізі префектури.

Пожежа не спричинила жодних інших жертв; всі мешканці будівлі та прилеглих будинків були евакуйовані.

Вихідними у французькому місті Реймс внаслідок масштабної пожежі, ймовірно спричиненої електросамокатом, загинули чотири людини.

У ніч з неділі на понеділок з печери у французьких Альпах визволяли групу спелеологів, які потрапили під обвал.