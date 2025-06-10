Во Франции нашли тела пожарных, на которых обвалилось перекрытие

Тела двух пожарных, которых разыскивали в небольшом городе к северу от Парижа с вечера понедельника после обвала горящего здания, были найдены мертвыми во вторник, 10 июня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Тела двух пожарных-волонтеров, которых разыскивали с вечера понедельника во время ликвидации пожара в здании в Лани (департамент Эна), которое обвалилось, были найдены мертвыми во вторник, 10 июня, сообщила префектура департамента.

"Несмотря на значительную мобилизацию и активацию специализированных спасательных/расчистных ресурсов, двое пожарных из Эна были найдены бездыханными под завалами", – говорится в сообщении префектуры.

По данным префектуры, двое пожарных в возрасте 22 и 23 лет "работали в пожарной бригаде в звании капрала".

Двое пожарных работали с 8:45 вечера, туша "сильный пожар в квартире" в старом здании на улице Шателен в историческом центре города. Более чем через час после начала операции здание обрушилось. Двое пожарных оказались в "ловушке", пояснил префект Эна.

Операция продолжалась всю ночь. По состоянию на утро вторника на месте происшествия все еще находились 168 пожарных с подкреплением из департаментов Нор, Уаза, Сомма, Па-де-Кале и Валь-д'Уаза.

"Эта трагедия является жестоким напоминанием о полной преданности, несмотря на ежедневные риски, пожарных, служб безопасности и чрезвычайных ситуаций, служению нашим согражданам", – говорится в пресс-релизе префектуры.

Пожар не вызвал никаких других жертв; все жители здания и близлежащих домов были эвакуированы.

На выходных во французском городе Реймс в результате масштабного пожара, вероятно вызванного электросамокатом, погибли четыре человека.

В ночь с воскресенья на понедельник из пещеры во французских Альпах освобождали группу спелеологов, которые попали под обвал.