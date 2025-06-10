Премьер Франции предлагает защитные ограждения для школ после убийства педагога

Французский премьер-министр Франсуа Байру заявил, что в рамках эксперимента в некоторых школах установят защитные ворота, чтобы предотвратить насильственные инциденты в них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Во время выступления во французском парламенте Байру прокомментировал инцидент в городе Ножан на северо-востоке Франции, где 15-летний школьник напал на работницу школы и зарезал ее насмерть.

Он напомнил, что правительство уже инициировало "эксперимент" с использованием металлоискателей на входе в учебные заведения после нападения с ножом в Нанте в апреле этого года, а в некоторых учебных заведениях установят защитные ворота.

"Несколько заведений уже начали эксперименты", – подчеркнул Байру.

Кроме того, премьер Франции поддержал ограничения на ношение некоторых видов холодного оружия и призвал "работать над вопросом психического здоровья" детей.

Убийство 31-летней школьной помощницы в Ножане решительно осудили французские политики. Оно одновременно вызвало беспокойство по поводу того, как несовершеннолетний мог совершить такое преступление.

В конце мая в Берлине 13-летний парень ударил одноклассника ножом на территории школы. Следователи исключили мотив, связанный с ксенофобией или религией, поскольку оба ребенка являются гражданами Германии.