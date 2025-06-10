"Венгры не хотят гибнуть за Украину": Орбана вывело из себя интервью Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на интервью Владимира Зеленского венгерскому СМИ, в котором он, в частности, обвинил Будапешт во вмешательстве во внутренние дела Украины.

Как сообщает "Европейская правда", свою реакцию Орбан написал на Facebook.

По мнению премьера Венгрии, Зеленский "набросился на нас, потому что венгры не хотят гибнуть за Украину".

"Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и чтобы деньги венгров шли в Украину!" – добавил он.

Напомним, в интервью венгерскому порталу Válasz Online Зеленский заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины в своих интересах перед парламентскими выборами.

Глава государства также сказал, что венгерские власти "десятки раз разными способами" пытались вмешиваться в дела Украины, но большинство таких случаев решались непублично.

В правительстве Венгрии на это ожидаемо заявили, что Зеленский якобы ведет открытую агитацию за венгерскую оппозиционную партию "Тиса" и игнорирует тот факт, что членство Украины в ЕС не входит в национальные интересы Венгрии.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".