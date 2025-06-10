Стрілянина у школі в Австрії: серед загиблих – громадянин Франції

Француз став однією з жертв стрілянини у школі в місті Грац, що на південному сході Австрії.

Про це на Х повідомила міністерка освіти Франції Елізабет Борн, пише "Європейська правда".

За словами Борн, "один із наших молодих співгромадян" загинув у результаті стрілянини в навчальному закладі в австрійському Граці.

"Висловлюю свою солідарність із жертвами, пораненими, їхніми близькими, а також усією австрійською освітянською спільнотою", – додала глава Міносвіти Франції.

Вона не уточнила деталей щодо загиблого.

Нагадаємо, стрілянина сталась уранці 10 червня в навчальному закладі на вулиці Драєршюценгассе міста Грац, що на південному сході Австрії.

Нападником, за попередніми даними, був 21-річний хлопець, який після стрілянини скоїв самогубство. Окрім нього, загинули вже 10 людей, ще понад десяток отримали поранення.

В Австрії оголосили триденну жалобу у звʼязку зі стріляниною.