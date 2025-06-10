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Стрельба в школе в Австрии: среди погибших – гражданин Франции

Новости — Вторник, 10 июня 2025, 22:01 — Олег Павлюк

Француз стал одной из жертв стрельбы в школе в городе Грац, что на юго-востоке Австрии.

Об этом на Х сообщила министр образования Франции Элизабет Борн, пишет "Европейская правда".

По словам Борн, "один из наших молодых сограждан" погиб в результате стрельбы в учебном заведении в австрийском Граце.

"Выражаю свою солидарность с жертвами, ранеными, их близкими, а также всем австрийским педагогическим сообществом", – добавила глава Минобразования Франции.

Она не уточнила подробности о погибшем.

Напомним, стрельба произошла утром 10 июня в учебном заведении на улице Драйершюценгассе города Грац, что на юго-востоке Австрии.

Нападавшим, по предварительным данным, был 21-летний парень, который после стрельбы покончил с собой. Кроме него, погибли уже 10 человек, еще более десятка получили ранения.

В Австрии объявили трехдневный траур в связи со стрельбой.

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Австрія инциденты Франция
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