Стрельба в школе в Австрии: среди погибших – гражданин Франции

Француз стал одной из жертв стрельбы в школе в городе Грац, что на юго-востоке Австрии.

Об этом на Х сообщила министр образования Франции Элизабет Борн, пишет "Европейская правда".

По словам Борн, "один из наших молодых сограждан" погиб в результате стрельбы в учебном заведении в австрийском Граце.

"Выражаю свою солидарность с жертвами, ранеными, их близкими, а также всем австрийским педагогическим сообществом", – добавила глава Минобразования Франции.

Она не уточнила подробности о погибшем.

Напомним, стрельба произошла утром 10 июня в учебном заведении на улице Драйершюценгассе города Грац, что на юго-востоке Австрии.

Нападавшим, по предварительным данным, был 21-летний парень, который после стрельбы покончил с собой. Кроме него, погибли уже 10 человек, еще более десятка получили ранения.

В Австрии объявили трехдневный траур в связи со стрельбой.