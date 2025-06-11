Стрельба в школе Австрии: дома у подозреваемого нашли самодельную бомбу

В Австрии во время обыска в квартире 21-летнего подозреваемого в стрельбе в одной из школ города Грац обнаружили самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает Die Presse со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

Обнаруженная бомба была сделана из водопроводной трубы, но она не была боеспособна.

Также правоохранители обнаружили прощальное видео, которое преступник прислал своей матери.

В то же время в полиции говорят, что мотив стрелка пока установить не удалось.

Напомним, стрельба произошла утром 10 июня в школе города Грац, что на юго-востоке Австрии.

Нападавшим, по предварительным данным, был 21-летний парень, который после стрельбы совершил самоубийство. Кроме него, погибли уже 10 человек, еще более десятка получили ранения.

В Австрии объявили трехдневный траур в связи со стрельбой.