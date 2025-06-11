В Австрии заговорили о запрете на ношение оружия после резонансной стрельбы

После резонансной стрельбы в одной из школ австрийского города Грац, которая унесла жизни 11 человек, в стране возобновилась дискуссия о запрете на ношение оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

В частности, мэр Граца Эльке Кар (KPÖ) во вторник вечером потребовала запретить владение оружия частными лицами.

"Я считаю, что разрешения на оружие выдаются слишком легко", – заявила Кар.

Франц Руф, генеральный директор по вопросам общественной безопасности, также считает возможным политическое обсуждение ужесточения закона об оружии.

"Если в законе об оружии есть пробелы, их необходимо устранить", – заявил Руф.

В Австрии зарегистрировано около 1,5 миллиона единиц огнестрельного оружия, и в последние годы их количество постоянно растет.

В частности, сейчас у австрийцев на руках оружия на 400 тысяч единиц больше, чем пять лет назад.

Напомним, стрельба произошла утром 10 июня в школе города Грац, что на юго-востоке Австрии.

Нападавшим, по предварительным данным, был 21-летний парень, который после стрельбы совершил самоубийство. Кроме него, погибли уже 10 человек, еще более десятка получили ранения.

В Австрии объявили трехдневный траур в связи со стрельбой.