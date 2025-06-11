Сотні людей запалили свічки у центрі австрійського Граца після стрілянини у школі

В австрійському Граці ввечері у вівторок після стрілянини у гімназії, де загинули 11 людей, сотні містян зійшлися в центр міста з лампадками.

Про це повідомляє ORF, пише "Європейська правда".

Увечері 10 червня сотні австрійців зійшлися у центр Граца, щоб вшанувати пам’ять загиблих внаслідок стрілянини, перетворивши центральну площу на "море свічок". На мерії підняли траурний прапор.

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Перед тим у соборі Граца провели меморіальну службу, на яку прибули багато представників політичного керівництва федерального та земельного рівня, у тому числі канцлер Крістіан Штокер та багато міністрів.

Мусульманська громада Австрії також влаштувала меморіальні заходи у своїх мечетях.

За рішенням канцлера о 10 годині у середу була загальнонаціональна хвилина мовчання. В Австрії на три дні оголошено національну жалобу.

Навчальний заклад, де відбулись події, закрився. Проте для викладачів та учнів запропонували приміщення, де вони можуть поговорити між собою про те, що сталося. Також запустили спеціальну гарячу лінію для тих, хто хоче порадитися з фахівцями про те, як оговтатись після такого досвіду.

Нагадаємо, стрілянина сталась вранці 10 червня, її скоїв колишній 21-річний учень закладу, який після того застрелився. На місці та внаслідок отриманих поранень загинули 11 людей, включно з нападником, більше десятка отримали поранення.

Під час обшуку у квартирі стрільця знайшли саморобний вибуховий пристрій. Його мотиви поки невідомі.

Після цих подій в Австрії поновилася дискусія щодо заборони на носіння зброї.