Сотни людей зажгли свечи в центре австрийского Граца после стрельбы в школе

В австрийском Граце вечером во вторник после стрельбы в учебном заведении, где погибли 11 человек, сотни горожан сошлись в центр города с лампадками.

Об этом сообщает ORF, пишет "Европейская правда".

Вечером 10 июня сотни австрийцев сошлись в центр Граца, чтобы почтить память погибших в результате стрельбы, превратив центральную площадь в "море свечей". На мэрии подняли траурный флаг.

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Перед тем в соборе Граца провели мемориальную службу, на которую прибыли многие представители политического руководства федерального и земельного уровня, в том числе канцлер Кристиан Штокер и многие министры.

Мусульманская община Австрии также устроила мемориальные мероприятия в своих мечетях.

По решению канцлера в 10 часов в среду была общенациональная минута молчания. В Австрии на три дня объявлен национальный траур.

Учебное заведение, где произошли события, закрылось. Однако для преподавателей и учеников предложили помещение, где они могут поговорить о случившемся. Также запустили специальную горячую линию для тех, кто хочет посоветоваться со специалистами о том, как оправиться после такого опыта.

Напомним, стрельба произошла утром 10 июня, ее совершил 21-летний парень, который после стрельбы совершил самоубийство. Кроме него, погибли 10 человек, еще более десятка получили ранения.

Во время обыска в квартире стрелка нашли самодельное взрывное устройство. Его мотивы пока неизвестны.

После этих событий в Австрии возобновилась дискуссия о запрете на ношение оружия.