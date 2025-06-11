В Дании 17-летнего подростка из Швеции приговорили к 8 годам тюрьмы за заказное убийство

17-летнего парня из Швеции приговорили в Дании к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство в ювелирном магазине, на которое он согласился за вознаграждение.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Окружной суд Фредериксберга признал 17-летнего юношу из Мальме виновным в покушении на убийство, которое произошло в ювелирном магазине 5 августа прошлого года. Как выяснило следствие, преступлению предшествовала переписка в чате, где за такой "заказ" предложили вознаграждение.

Юноша целенаправленно отправился в Данию с двумя единицами огнестрельного оружия. Он шесть раз выстрелил в спину заказанной жертве, но пострадавший после этого выжил. Стрельба произошла в вечернее время в людном месте, что учли как отягчающее обстоятельство, поскольку могли пострадать случайные люди.

Прокуроры просили для нападавшего 10,5 лет лишения свободы, однако суд принял решение о восьми годах заключения. Кроме того, юноша должен будет выплатить компенсацию пострадавшему в размере 53 тысячи шведских крон (более 4800 евро) и будет депортирован с территории Дании.

Случай стал одним из примеров все более масштабной проблемы вербовки шведских подростков криминальными группировками для различных "заданий" на территории Дании.

Осенью 2024 года начался суд над парнем и девушкой подросткового возраста из Швеции, которых уличили в подготовке к выполнению убийства в Копенгагене по заказу преступной группировки.

Лица, которые устроили взрывы неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене, также оказались подростками из Швеции.