Президентка Європарламенту відкинула можливість відставки задля мальтійської політики

Президентка Європарламенту Роберта Метсола заперечила припущення про можливість її участі у змаганні за лідерство у Націоналістичній партії Мальти – її рідної країни.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

У зв’язку з несподіваною відставкою лідера мальтійської Націоналістичної партії Бернара Греха та початком змагання за цю посаду з’явились припущення, що цією роллю може зацікавитись теперішня президентка Єврокомісії Роберта Метсола – яка є представницею цієї політсили – і що від неї очікують такого кроку.

11 червня на запитання про можливість її дострокової відставки задля повернення у мальтійську політику Метсола відповіла заперечно.

"У мене є обов’язки тут", – відповіла вона.

Нагадаємо, під час євровиборів 2024 року Метсола переобралась до Європарламенту на рідній Мальті з рекордним результатом, після чого її вдруге висунули на посаду президентки цього органу та успішно затвердили.

Перше її призначення відбулося у 2020 році, тоді вона стала наймолодшою посадовицею на посаді президента Європарламенту.

Детальніше про Роберту Метсолу – у статті "Допомогти європейцям повірити в Європу": чого чекати від нової голови Європарламенту