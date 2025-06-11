Президент Европарламента отвергла возможность отставки ради мальтийской политики

Президент Европарламента Роберта Метсола опровергла предположения о возможности ее участия в борьбе за лидерство в Националистической партии Мальты – ее родной страны.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

В связи с неожиданной отставкой лидера мальтийской Националистической партии Бернара Греха и началом борьбы за этот пост появились предположения, что этой ролью может заинтересоваться нынешняя президент Еврокомиссии Роберта Метсола, которая является представительницей этой политсилы, и что от нее ожидают такого шага.

11 июня на вопрос о возможности ее досрочной отставки для возвращения в мальтийскую политику Метсола ответила отрицательно.

"У меня есть обязанности здесь", – ответила она.

Напомним, во время евровыборов 2024 года Метсола переизбралась в Европарламент на родной Мальте с рекордным результатом, после чего ее во второй раз выдвинули на пост президента этого органа и успешно утвердили.

Ее первое назначение состоялось в 2020 году, тогда она стала самым молодым должностным лицом на посту президента Европарламента.

Подробнее о Роберте Метсоле – в статье "Помочь европейцам поверить в Европу": чего ждать от новой главы Европарламента