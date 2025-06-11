Президент Фінляндії не вірить, що Трамп вийде з мирних переговорів між Україною і РФ

Фінський президент Александр Стубб вважає, що президент США Дональд Трамп продовжить докладати зусиль для досягнення мирної угоди між Україною та Росією і не буде їх полишати.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю NHK.

На думку Стубба, президент США намагається переконати Владіміра Путіна укласти мирну угоду з Україною.

"Я досить часто розмовляю з президентом Трампом по телефону і не бачу жодних ознак того, що він збирається відступити. Навпаки, я вважаю його людиною миру. Він хоче мирної угоди", – сказав він.

Президент Фінляндії вважає, що західні країни мають відіграти свою роль у тому, аби Москва сіла за стіл переговорів.

"Я думаю, що єдиний спосіб, яким ми можемо це зробити, – це зробити альтернативні витрати Росії на продовження війни надто високими, доки Путін не зрозуміє, що він не зможе рухатись далі. Доки Путін не зрозуміє, що його економіка не витримає, ця війна не закінчиться", – констатував Стубб.

Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що готовий "відступити" від участі у переговорах між Україною та РФ, якщо бачитиме, що прогресу немає.

Трамп також заявляв, що не буде запроваджувати нові санкції проти Росії, бо, на його думку, "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв’язаної Путіним війни проти України.