Президент Финляндии не верит, что Трамп выйдет из мирных переговоров между Украиной и РФ

Финский президент Александр Стубб считает, что президент США Дональд Трамп продолжит прилагать усилия для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией и не будет их оставлять.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью NHK.

По мнению Стубба, президент США пытается убедить Владимира Путина заключить мирное соглашение с Украиной.

"Я довольно часто разговариваю с президентом Трампом по телефону и не вижу никаких признаков того, что он собирается отступить. Наоборот, я считаю его человеком мира. Он хочет мирного соглашения", – сказал он.

Президент Финляндии считает, что западные страны должны сыграть свою роль в том, чтобы Москва села за стол переговоров.

"Я думаю, что единственный способ, которым мы можем это сделать, – это сделать альтернативные расходы России на продолжение войны слишком высокими, пока Путин не поймет, что он не сможет двигаться дальше. Пока Путин не поймет, что его экономика не выдержит, эта война не закончится", – констатировал Стубб.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что готов "отступить" от участия в переговорах между Украиной и РФ, если будет видеть, что прогресса нет.

Трамп также заявлял, что не будет вводить новые санкции против России, потому что, по его мнению,"есть шанс" на прогресс в урегулировании развязанной Путиным войны против Украины.