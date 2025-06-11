Південь Франції затягло димом від лісових пожеж у Канаді

На середземноморському узбережжі Франції погіршилась якісь повітря через повітряні маси з димом від лісових пожеж у Канаді.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Про забруднення повітря дрібнодисперсними часточками повідомляють у регіонах Прованс-Альпи-Лазурний берег, департаментах Буш-дю-Рон, Еро. Явище почало спостерігатися з початку тижня.

Дрібнодисперсні частки в атмосфері походять від масштабних лісових пожеж у Канаді і тепер опустилися близько до поверхні землі.

У зв’язку з явищем місцеві префектури закликали їздити не швидше 20 км/год, заборонили спалювання хмизу тощо на відкритому повітрі та закликали відкласти діяльність, що потребує перебування надворі.

#Pollution | L'épisode de pollution de l'air liée aux incendies du Canada se poursuit.



🔴@prefet13 déclenche ce mercredi 11/06 et jeudi 12/06 la procédure d’alerte de niveau 1 pour pollution aux particules fines.



🟡Une procédure d’information-recommandation est également… pic.twitter.com/CCxqrkA0J0 – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (@Prefet13) June 11, 2025

Дим від масштабних лісових пожеж у Канаді, які тривають з квітня, досяг Північно-Західної Європи на початку червня.

Нагадаємо, минулого року столицю Греції Афіни накрила помаранчева імла через пил із Сахари, а в інших місцях наслідком цього стали "брудні" дощі.