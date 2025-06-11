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Південь Франції затягло димом від лісових пожеж у Канаді

Новини — Середа, 11 червня 2025, 18:02 — Марія Ємець

На середземноморському узбережжі Франції погіршилась якісь повітря через повітряні маси з димом від лісових пожеж у Канаді. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Про забруднення повітря дрібнодисперсними часточками повідомляють у регіонах Прованс-Альпи-Лазурний берег, департаментах Буш-дю-Рон, Еро. Явище почало спостерігатися з початку тижня.

Дрібнодисперсні частки в атмосфері походять від масштабних лісових пожеж у Канаді і тепер опустилися близько до поверхні землі.  

У зв’язку з явищем місцеві префектури закликали їздити не швидше 20 км/год, заборонили спалювання хмизу тощо на відкритому повітрі та закликали відкласти діяльність, що потребує перебування надворі.

Дим від масштабних лісових пожеж у Канаді, які тривають з квітня, досяг Північно-Західної Європи на початку червня. 

Нагадаємо, минулого року столицю Греції Афіни накрила помаранчева імла через пил із Сахари, а в інших місцях наслідком цього стали "брудні" дощі.

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