Юг Франции затянуло дымом от лесных пожаров в Канаде

На средиземноморском побережье Франции ухудшилось качество воздуха из-за воздушных масс с дымом от лесных пожаров в Канаде.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

О загрязнении воздуха мелкодисперсными частицами сообщают в регионах Прованс-Альпы-Лазурный берег, департаментах Буш-дю-Рон, Эро. Явление начало наблюдаться с начала недели.

Мелкодисперсные частицы в атмосфере происходят от масштабных лесных пожаров в Канаде и теперь опустились близко к поверхности земли.

В связи с явлением местные префектуры призвали ездить не быстрее 20 км/ч, запретили сжигание хвороста и т. п. на открытом воздухе и призвали отложить деятельность, требующую пребывания на улице.

#Pollution | L'épisode de pollution de l'air liée aux incendies du Canada se poursuit.



🔴@prefet13 déclenche ce mercredi 11/06 et jeudi 12/06 la procédure d’alerte de niveau 1 pour pollution aux particules fines.



🟡Une procédure d’information-recommandation est également… pic.twitter.com/CCxqrkA0J0 – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (@Prefet13) June 11, 2025

Дым от масштабных лесных пожаров в Канаде, которые продолжаются с апреля, достиг Северо-Западной Европы в начале июня.

Напомним, в прошлом году столицу Греции Афины накрыла оранжевая мгла из-за пыли из Сахары, а в других местах следствием этого стали "грязные" дожди.