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Юг Франции затянуло дымом от лесных пожаров в Канаде

Новости — Среда, 11 июня 2025, 18:02 — Мария Емец

На средиземноморском побережье Франции ухудшилось качество воздуха из-за воздушных масс с дымом от лесных пожаров в Канаде.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

О загрязнении воздуха мелкодисперсными частицами сообщают в регионах Прованс-Альпы-Лазурный берег, департаментах Буш-дю-Рон, Эро. Явление начало наблюдаться с начала недели.

Мелкодисперсные частицы в атмосфере происходят от масштабных лесных пожаров в Канаде и теперь опустились близко к поверхности земли.

В связи с явлением местные префектуры призвали ездить не быстрее 20 км/ч, запретили сжигание хвороста и т. п. на открытом воздухе и призвали отложить деятельность, требующую пребывания на улице.

Дым от масштабных лесных пожаров в Канаде, которые продолжаются с апреля, достиг Северо-Западной Европы в начале июня.

Напомним, в прошлом году столицу Греции Афины накрыла оранжевая мгла из-за пыли из Сахары, а в других местах следствием этого стали "грязные" дожди.

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