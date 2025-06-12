У Північній Ірландії третю ніч тривають заворушення
Новини — Четвер, 12 червня 2025, 10:05 —
У різних районах Північної Ірландії третю ніч поспіль тривали заворушення після акції протесту щодо ймовірного зґвалтування.
Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".
У середу ввечері, 11 червня, група молодиків у балаклавах підпалила центр дозвілля, однак масштаби безладів у головній точці напруження – місті Балліміна – були меншими, ніж у попередні дні.
Зазначається, що кілька десятків молодиків кидали каміння, феєрверки та пляшки із запальною сумішшю у бік поліції.
У відповідь на це правоохоронці вдруге за тиждень застосували водомети. Водночас цього разу заворушення тривали недовго: більшість учасників розійшлися до півночі.
Початком протестів стало судове засідання, де двом підліткам висунули звинувачення у сексуальному насильстві над неповнолітньою.
У понеділок, 9 червня, під час першої ночі заворушень, постраждали чотири будинки, ще кілька було пошкоджено. Поліція розслідує події як расово мотивовані напади. Тоді було поранено 15 поліцейських.
Під час заворушень у вівторок, 10 червня, ввечері протестувальники атакували поліцію, підпалили будинки та автомобілі. Тієї ночі поліція заарештувала п’ятьох осіб за підозрою в участі в масових заворушеннях.