У Північній Ірландії третю ніч тривають заворушення

У різних районах Північної Ірландії третю ніч поспіль тривали заворушення після акції протесту щодо ймовірного зґвалтування.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У середу ввечері, 11 червня, група молодиків у балаклавах підпалила центр дозвілля, однак масштаби безладів у головній точці напруження – місті Балліміна – були меншими, ніж у попередні дні.

Зазначається, що кілька десятків молодиків кидали каміння, феєрверки та пляшки із запальною сумішшю у бік поліції.

У відповідь на це правоохоронці вдруге за тиждень застосували водомети. Водночас цього разу заворушення тривали недовго: більшість учасників розійшлися до півночі.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Початком протестів стало судове засідання, де двом підліткам висунули звинувачення у сексуальному насильстві над неповнолітньою.

У понеділок, 9 червня, під час першої ночі заворушень, постраждали чотири будинки, ще кілька було пошкоджено. Поліція розслідує події як расово мотивовані напади. Тоді було поранено 15 поліцейських.

Під час заворушень у вівторок, 10 червня, ввечері протестувальники атакували поліцію, підпалили будинки та автомобілі. Тієї ночі поліція заарештувала п’ятьох осіб за підозрою в участі в масових заворушеннях.