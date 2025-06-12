В Северной Ирландии третью ночь продолжались беспорядки

В разных районах Северной Ирландии третью ночь подряд продолжались беспорядки после акции протеста в связи с вероятным изнасилованием.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В среду вечером, 11 июня, группа молодых людей в балаклавах подожгла центр досуга, однако масштабы беспорядков в главной точке напряжения – городе Баллимина – были меньше, чем в предыдущие дни.

Отмечается, что несколько десятков молодых людей бросали камни, фейерверки и бутылки с зажигательной смесью в сторону полиции.

В ответ на это правоохранители второй раз за неделю применили водометы. В то же время на этот раз беспорядки продолжались недолго: большинство участников разошлись до полуночи.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Началом протестов стало судебное заседание, где двум подросткам предъявили обвинение в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

В понедельник, 9 июня, во время первой ночи беспорядков, пострадали четыре дома, еще несколько были повреждены. Полиция расследует события как расово мотивированные нападения. Тогда были ранены 15 полицейских.

Во время беспорядков во вторник, 10 июня, вечером протестующие атаковали полицию, подожгли дома и автомобили. Той ночью полиция арестовала пять человек по подозрению в участии в массовых беспорядках.