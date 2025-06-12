Зеленський: Трамп бачить, що Росія не зовсім щира у питаннях війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його американський колега Дональд Трамп має важелі, щоб завершити війну між Росією та Україною – але для цього він має усвідомити, яку гру веде очільник Кремля Владімір Путін.

Про це він сказав у інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters, до якої входить видання Politico, яке цитує його слова, пише "Європейська правда".

Український лідер впевнений, що Росія "просто бреше Трампу".

"Більшість лідерів держав і урядів поділяють мою думку, і я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє. Це найважливіше. А як на це реагувати – це вже рішення Америки", – сказав він.

За словами Зеленського, саме Трамп має силу, щоб зупинити війну, бо "Путін не розуміє нічого, крім сили, а Америка має цю силу".

Він також наголосив, що "Трамп бачить, що російська сторона не зовсім щира у питаннях війни".

Зеленський зазначив, що Росія може перемогти лише у випадку, якщо Захід покине Україну. На його думку, американський вихід із війни був би "ідеальним сценарієм" для Путіна.

На запитання про сварку між лідерами США та України в Овальному кабінеті в лютому Зеленський іронічно відповів, що не вважає, що їх "зблизив" цей інцидент, водночас наголосивши, що це вже в минулому.

"Сьогодні ми повинні зробити все можливе, щоб наступна зустріч в Овальному кабінеті була успішною для обох країн", – запевнив він.

За словами Зеленського, Сполучені Штати та Україна відновили "конструктивний" діалог. Він додав, що у квітні відбулася особиста зустріч президентів у Ватикані, яка була "дружньою".

Нещодавно Трамп розповів деталі розмови з Путіним, зокрема свою ідею про те, що Україні та Росії треба дозволити "ще повоювати", бо потім буде легше це припинити.

Тоді ж він прирівняв російсько-українську війну до бійки двох маленьких дітей.

"Вони ненавидять одне одного і б'ються в парку, а ви намагаєтеся їх розвести. Вони не хочуть, щоб їх розвели. Іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розвести", – сказав тоді він.

У відповідь на це Зеленський заявив, що Путін – вбивця, а не дитина на майданчику.