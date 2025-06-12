Зеленский: Трамп видит, что Россия не совсем искренна в вопросах войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его американского коллеги Дональда Трампа есть рычаги, чтобы завершить войну между Россией и Украиной – но для этого он должен осознать, какую игру ведет глава Кремля Владимир Путин.

Об этом он сказал в интервью сети Axel Springer Global Reporters, куда входит издание Politico, которое его цитирует, пишет "Европейская правда".

Украинский лидер уверен, что Россия "просто врет Трампу".

"Большинство лидеров государств и правительств разделяют мое мнение, и я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает. Это самое важное. А как на это реагировать – это уже решение Америки", – сказал он.

По словам Зеленского, именно у Трампа есть сила остановить войну, потому что "Путин не понимает ничего, кроме силы, а у Америки есть эта сила".

Он также отметил, что "Трамп видит, что российская сторона не совсем искренна в вопросах войны".

Зеленский отметил, что Россия может победить только в случае, если Запад покинет Украину. По его мнению, американский выход из войны был бы "идеальным сценарием" для Путина.

На вопрос о ссоре между лидерами США и Украины в Овальном кабинете в феврале Зеленский иронично ответил, что не считает, что их "сблизил" этот инцидент, одновременно подчеркнув, что это уже в прошлом.

"Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы следующая встреча в Овальном кабинете была успешной для обеих стран", – заверил он.

По словам Зеленского, Соединенные Штаты и Украина возобновили "конструктивный" диалог. Он добавил, что в апреле состоялась личная встреча президентов в Ватикане, которая была "дружественной".

Недавно Трамп рассказал детали разговора с Путиным, в частности свою идею о том, что Украине и России надо позволить "еще повоевать", потому что потом будет легче это прекратить.

Тогда же он приравнял российско-украинскую войну к драке двух маленьких детей.

"Они ненавидят друг друга и дерутся в парке, а вы пытаетесь их развести. Они не хотят, чтобы их развели. Иногда лучше дать им подраться некоторое время, а потом развести", – сказал тогда он.

В ответ на это Зеленский заявил, что Путин – убийца, а не ребенок на площадке.