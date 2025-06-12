Президент Чехії: без переходу на євро ми можемо відстати

Президент Чехії Петр Павел наголосив на необхідності переходу його країни на євро, оскільки ця валюта є засобом для сприяння торгівлі та допомагає країні залишатися залученою до ухвалення важливих рішень у межах єврозони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це чеський президент заявив в інтерв'ю Bloomberg.

За словами Павела, з огляду на глибоку інтеграцію економіки країни в єврозону, політична і суспільна протидія переходу на нову валюту носить "емоційний та ірраціональний характер".

Він додав, що переваги збереження крони і незалежної грошово-кредитної політики є обмеженими.

"Дуже доцільно якнайшвидше перейти на євро, оскільки більшість наших експортно-орієнтованих компаній вже працюють з євро на щоденній основі. Ми не хочемо відставати", – підкреслив Павел.

Водночас оскільки дві найбільші партії в чеському парламенті виступають проти переходу, Павел заявив, що процес приєднання до єврозони навряд чи розпочнеться найближчим часом.

Проте він зазначив, що продовжуватиме просувати цю ідею та промотувати успішне введення євро в інших східноєвропейських країнах ЄС, таких як Словаччина та Хорватія.

"Рано чи пізно, я вірю, що раціональні міркування приведуть нас до прийняття євро. Але на це знадобиться деякий час", – додав Павел.

Хоча експортери вже роками наполягають на вступі Чехії до єврозони, опитування громадської думки показують, що принаймні половина чеських виборців проти цього.

Як відомо, Європейська комісія та Європейський центральний банк (ЄЦБ) офіційно підтвердили готовність Болгарії приєднатися до єврозони з 1 січня 2026 року, що зробить її 21-м членом валютного союзу.

Водночас критики застерігають, що вступ Болгарії до єврозони може спричинити принаймні одноразове підвищення цін, що особливо вдарить по населенню в сільській місцевості.

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