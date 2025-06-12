Президент Чехии: без перехода на евро мы можем отстать

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул необходимость перехода его страны на евро, поскольку эта валюта является средством для содействия торговле и помогает стране оставаться вовлеченной в принятие важных решений в рамках еврозоны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом чешский президент заявил в интервью Bloomberg.

По словам Павла, учитывая глубокую интеграцию экономики страны в еврозону, политическое и общественное противодействие переходу на новую валюту носит "эмоциональный и иррациональный характер".

Он добавил, что преимущества сохранения кроны и независимой денежно-кредитной политики ограничены.

"Очень целесообразно как можно быстрее перейти на евро, поскольку большинство наших экспортно-ориентированных компаний уже работают с евро на ежедневной основе. Мы не хотим отставать", – подчеркнул Павел.

В то же время, поскольку две крупнейшие партии в чешском парламенте выступают против перехода, Павел заявил, что процесс присоединения к еврозоне вряд ли начнется в ближайшее время.

Однако он отметил, что будет продолжать продвигать эту идею и продвигать успешное введение евро в других восточноевропейских странах ЕС, таких как Словакия и Хорватия.

"Рано или поздно, я верю, что рациональные соображения приведут нас к принятию евро. Но на это потребуется некоторое время", – добавил Павел.

Хотя экспортеры уже годами настаивают на вступлении Чехии в еврозону, опросы общественного мнения показывают, что по крайней мере половина чешских избирателей против этого.

Как известно, Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) официально подтвердили готовность Болгарии присоединиться к еврозоне с 1 января 2026 года, что сделает ее 21-м членом валютного союза.

В то же время критики предупреждают, что вступление Болгарии в еврозону может вызвать как минимум однократное повышение цен, что особенно ударит по населению в сельской местности.

Читайте также: Болгарское поражение Кремля: как агенты РФ блокируют вступление страны в еврозону и почему это важно