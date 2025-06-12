Глава МЗС Польщі: атаки РФ чітко показують, що Путін знущається з Трампа

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російські війська продовжують атакувати мирні українські міста, що чітко показує, що господар Кремля Владімір Путін "знущається з мирних зусиль президента Дональда Трампа".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника польського зовнішньополітичного відомства наводить PAP.

Сікорський говорив по прибутті на зустріч формату "Веймар плюс". Він об'єднує ключові європейські країни – Францію, Німеччину, Польщу, Італію, Іспанію та Велику Британію і ЄС.

Ця ініціатива спрямована на зміцнення безпеки та підтримку України в умовах війни.

"Владімір Путін знущається з мирних зусиль президента Дональда Трампа. Президент Трамп намагався домогтися припинення вогню і прямих переговорів між обома сторонами, але замість цього масштаби російських атак на українські цивільні об'єкти збільшилися", – підкреслив Сікорський.

Глава польського МЗС зазначив, що необхідно також розробити стратегію, "що робити, щоб допомогти Україні захиститися від цих атак".

Сікорський розповів, що під час зустрічі він також порушить питання про російські кораблі, так званого "тіньового флоту".

"Вони дуже старі, перевозять багато нафти, плавають під екзотичними прапорами або взагалі не мають прапорів. Вони становлять матеріальну загрозу", – додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "Трамп бачить, що російська сторона не зовсім щира у питаннях війни".

Тим часом спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог відзначив зусилля, яких докладає Зеленський для досягнення миру, а також додав, що намагався донести це до Трампа.