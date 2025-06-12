Глава МИД Польши: атаки РФ четко показывают, что Путин издевается над Трампом

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российские войска продолжают атаковать мирные украинские города, что четко показывает, что хозяин Кремля Владимир Путин "издевается над мирными усилиями президента Дональда Трампа".

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы польского внешнеполитического ведомства приводит PAP.

Сикорский говорил по прибытии на встречу формата "Веймар плюс". Он объединяет ключевые европейские страны – Францию, Германию, Польшу, Италию, Испанию и Великобританию и ЕС.

Эта инициатива направлена на укрепление безопасности и поддержку Украины в условиях войны.

"Владимир Путин издевается над мирными усилиями президента Дональда Трампа. Президент Трамп пытался добиться прекращения огня и прямых переговоров между обеими сторонами, но вместо этого масштабы российских атак на украинские гражданские объекты увеличились", – подчеркнул Сикорский.

Глава польского МИД отметил, что необходимо также разработать стратегию, "что делать, чтобы помочь Украине защититься от этих атак".

Сикорский рассказал, что во время встречи он также поднимет вопрос о российских кораблях, так называемом "теневом флоте".

"Они очень старые, перевозят много нефти, плавают под экзотическими флагами или вообще не имеют флагов. Они представляют материальную угрозу", – добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Трамп видит, что российская сторона не совсем искренна в вопросах войны".

Между тем специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог отметил усилия, которые прилагает Зеленский для достижения мира, а также добавил, что пытался донести это до Трампа.